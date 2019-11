Bangkok (VNA) - Les ministres de la Défense de l’ASEAN et leurs homologues de la Chine, du Japon et des États-Unis ont tenu des réunions informelles dimanche 17 novembre dans le cadre de la réunion restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN (ADMM Retreat) à Bangkok, en Thaïlande.

Les ministres de la Défense des pays de l’ASEAN et leur homologue japonais posent pour une photo de groupe. Source: VNA

Le ministre japonais de la Défense, Taro Kono, a affirmé que le Japon soutenait le rôle central joué par l’ASEAN dans les mécanismes de coopération régionale et souhaitait exploiter les possibilités pour coopérer plus efficacement avec le bloc régional en fonction des besoins de chaque partie.Le Japon s’engage à aider l’ASEAN à améliorer ses capacités, en particulier dans le domaine technologique, a-t-il déclaré, ajoutant que son pays continuera à développer la coopération entre les deux parties sur la base de la «Vision de Vientiane» améliorée.Les ministres de la Défense des pays de l’ASEAN ont souligné l’accroissement des relations entre l’ASEAN et le Japon dans de nombreux domaines durant ces derniers temps, tout en louant les efforts et le soutien de la partie japonaise au maintien du rôle central de l’ASEAN dans la région.Ils ont exprimé l’espoir que le Japon, au travers de sa coopération, contribuera de manière continue au renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région.Pour sa part, le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, a affirmé que son pays attachait de l’importance à la coopération avec l’ASEAN, affirmant que les liens de défense entre les deux parties se développent chaque jour davantage.Les ministres de la Défense des pays de l’ASEAN ont pris note des résultats remarquables de la coopération entre l’ASEAN et la Chine, contribuant effectivement à l’instauration d’un climat de confiance entre les deux parties, citant à titre d’exemple l’exercice maritime ASEAN-Chine 2018 et le premier échange d’amitié Chine-ASEAN entre officiers d’âge moyen et jeunes officiers militaires en 2019.Ils se sont également félicités des résultats positifs des négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC).Lors de la réunion informelle avec le secrétaire américain à la Défense, Mark T. Esper, les ministres de la Défense de l’ASEAN ont applaudi à la participation active des États-Unis aux mécanismes de coopération dirigés par l’ASEAN, notamment l’ADMM.Ils ont salué les efforts déployés par les États-Unis pour promouvoir la coopération en matière de défense avec l’ASEAN au cours des dernières années et ont hautement apprécié l’organisation réussie du premier exercice maritime ASEAN-États-Unis en 2019.De son côté, le secrétaire américain à la Défense a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert, fondé sur le respect du droit international, ainsi que sur l’indépendance et la souveraineté de tous les pays.Le ministre vietnamien de la Défense, Ngô Xuân Lich, dont le pays assumera la présidence de l’ASEAN en 2020, a assisté à toutes les réunions informelles.Le même jour, il a eu des rencontres bilatérales avec les ministres de la Défense de l’Australie, du Brunei, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Corée, au cours desquels ils ont affirmé leur soutien au ministère vietnamien de la Défense pour organiser avec succès les activités militaires et de défense en 2020. – VNA