Jakarta, 17 septembre (VNA) - L'ASEAN et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) ont signé un accord pour soutenir les États membres de l'ASEAN dans la lutte contre la pollution plastique marine grâce à la mise en œuvre conjointe du projet de subvention de 20 millions de dollars de la Banque mondiale : Programme de lutte contre les plastiques marins de la Région de l’Asie du Sud-Est (SEA-MaP).

Photo d'illustration : AFP

Le projet de cinq ans vise à réduire la consommation de plastique, à augmenter le recyclage et à minimiser les fuites afin de prévenir la pollution plastique marine et terrestre. Travaillant dans toute l'Asie du Sud-Est, le projet fournira un soutien holistique pour développer et harmoniser les politiques régionales, ainsi que créer des plateformes régionales pour l'innovation, les investissements, les connaissances et les partenariats.Les activités du projet contribueront à la mise en œuvre du plan d'action régional de l'ASEAN sur la lutte contre les débris marins et de la déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur l'économie bleue, afin de concrétiser l'engagement de l'ASEAN en faveur d'une utilisation, d'une gestion, d'une conservation et d'une gouvernance durables, résilientes et inclusives des océans, de la mer et ressources et écosystèmes côtiers.Avec le soutien de la Banque mondiale et de l'UNOPS, l'ASEAN fera progresser la coopération aux niveaux régional et national pour renforcer les politiques et les cadres réglementaires régissant la production et l'utilisation des plastiques en Asie du Sud-Est.Le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC), Ekkaphab Phanthavong, a salué cette initiative opportune, affirmant que "le programme s'ajoutera aux efforts continus de l'ASEAN pour lutter contre les débris de plastique marins et promouvoir une transition vers une économie circulaire".Samina Kadwani, directrice de l'UNOPS pour la Thaïlande, l'Indonésie et le Pacifique, a déclaré que le partenariat ouvre la voie à des solutions régionales importantes, guidées par des intérêts mutuels dans la promotion de pratiques durables et la protection des écosystèmes marins et côtiers en Asie du Sud-Est.SEA-MaP sera mis en œuvre par le Secrétariat de l'ASEAN avec le soutien de l'UNOPS, en étroite collaboration avec les États membres et les partenaires de l'ASEAN, conformément à la Déclaration de Bangkok sur la lutte contre les débris marins dans la région de l'ASEAN (2019) et au Plan d'action régional de l'ASEAN pour la lutte contre les débris marins (2021).- VNA