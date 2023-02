Jakarta, 27 février (VNA) - Lors de la 30e réunion du comité sur la coopération bilatérale ASEAN-UE qui s’est terminée dimanche 26 février à Jakarta, les deux parties réaffirmant leur engagement à renforcer la coopération ASEAN-UE et à maintenir la centralité de l'ASEAN sur la base de principes fondamentaux communs pertinents de leurs approches indo-Pacifiques respectives.

Des délégués à la conférence de presse conjoint de la 30e réunion du Comité conjoint de coopération (CCM) ASEAN-UE à Jakarta le 24 février. (Photo : asean.org)

Ils ont convenu d'explorer la collaboration potentielle dans les quatre domaines prioritaires des perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) et les sept de la stratégie de l'UE pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, le tout conformément aux principes du traité d’Amitié et de Coopération en Asie du Sud-Est, la Charte de l'ASEAN et l'AOIP.

Les deux parties ont pris note du lancement de l’Initiative du groupe d’Europe sur la connexion durable et la mise en oeuvre de l’Initiative verte du groupe d’Europe pour renforcer la coopération ASEAN-UE avec des projets concrets au niveau régional et national. Elles ont aussi salué les contributions à hauteur de 10 milliards d’euros de l’UE à la mise en oeuvre de l’Initiative «Porte mondiale» de l’UE dans l’ASEAN.

Les deux parties ont réaffirmé l'importance et leur engagement envers le Programme de développement durable à l'horizon 2030, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Accord de Paris et la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la biodiversité mondiale connexe de Kunming-Montréal, en vue de promouvoir le développement durable et de relever les défis mondiaux du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la protection de l'environnement.



Dans un esprit de coopération mutuelle, ils se sont tous deux félicités de la convocation du 2e groupe de travail conjoint (JWG) sur l'huile de palme entre les États membres concernés de l'ASEAN et l'UE, conformément aux termes de référence convenus, et de la poursuite des discussions constructives entre les parties concernées concernant le développement durable et la production d'huile végétale dans ledit JWG.



En outre, l'ASEAN et l'UE se sont félicitées de la poursuite de vastes dialogues politiques de fond entre les homologues de l'ASEAN et de l'UE, soutenus par l'instrument de dialogue régional renforcé UE-ASEAN (E-READI), qui promeut le dialogue et la coopération dans un large éventail de domaines politiques de intérêt partagé.



Ils ont tous deux réaffirmé leur engagement à intensifier l'engagement sur les questions commerciales et économiques ASEAN-UE et à explorer d'autres voies à court et moyen termes pour promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt mutuel tels que l'économie numérique, les technologies vertes et les services verts et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, tout en réaffirmant un futur ALE ASEAN-UE comme un objectif commun à long terme.



La réunion a salué les efforts conjoints visant à promouvoir la connectivité ASEAN-UE, notamment par le biais de l'initiative l’Initiative du groupe d’Europe sur la connexion durable et la mise en oeuvre de l’Initiative verte du groupe d’Europe et a convenu de renforcer la coopération numérique, comme en témoigne la déclaration ministérielle conjointe de l'ASEAN-UE sur la connectivité et conformément à la vision déclarée du Plan directeur numérique de l'ASEAN 2025.



L'ASEAN et l'UE se sont félicitées de l'engagement croissant entre les deux parties sur un large éventail de questions liées à la sécurité et à la défense, notamment l'engagement actif de l'UE en tant que coprésident du groupe de travail thématique sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale (CTTC) pour la période 2020-2022, prolongée jusqu'en 2023, au sein du Forum régional de l'ASEAN.- VNA