Une ferme de mils. Photo:business-standard.com



New Delhi (VNA) - L'ASEAN et l'Inde ont lancé mercredi 22 novembre un Festival du mil de cinq jours à Jakarta, une initiative visant à sensibiliser et à créer un marché pour le mil et les produits à base de mil au sein du bloc des dix membres.

L'ambassadeur de l'Inde auprès de l'ASEAN, Jayant Khobragade, a déclaré que le Premier ministre indien Narendra Modi avait participé au sommet ASEAN-Inde et au sommet de l'Asie de l'Est le 7 septembre. Lors du sommet ASEAN-Inde, l'une des déclarations conjointes adoptées concerne la sécurité alimentaire.

"Dans deux mois, nous avons le festival du mil qui couvre également la sécurité alimentaire. C’est dire avec quelle efficacité notre partenariat stratégique intégral fonctionne", a-t-il déclaré.

Décrivant le mil comme l'un des éléments importants pour assurer la sécurité alimentaire, il a estimé que cela s'inscrivait très bien dans le cadre global des relations ASEAN-Inde. Il a également souligné le rôle crucial du mil dans la lutte contre la faim et les carences nutritionnelles dans le monde.

Arief Prasetyo Adi, directeur de l'Agence nationale de l'alimentation Badan Pangan Nasional (BPN) d'Indonésie, a souligné que le mil constituait un choix alimentaire durable et respectueux des agriculteurs pour l'avenir face au changement climatique.

Il a affirmé que le Festival du mil ASEAN-Inde offrait l'occasion de sensibiliser aux avantages du mil, de l'état nutritionnel et de la durabilité environnementale au développement économique.

L’Inde a été à l’avant-garde de la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies déclarant l’année 2023 "Année internationale du mil", une mesure visant à relever les défis de la sécurité alimentaire. -VNA