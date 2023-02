Des délégués indiens découvrent des produits touristiques de provinces du Centre méridional du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 10e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Inde s'est tenue le 4 février dans le cadre du Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2023 dans la ville de Yogyakarta, en Indonésie.

L'ASEAN et l'Inde ont approuvé le Plan de travail sur le tourisme pour la période 2023-2027 comprenant 17 activités.

Placée sous la présidence du ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative Sandiaga Salahuddin Uno et de l'ambassadeur indien auprès de l'ASEAN Jayant N. Khobragade, la réunion a passé en revue les résultats de la coopération bilatérale ces dernières années, en particulier le rehaussement du partenariat stratégique au niveau de partenariat stratégique intégral, avec l’accent mis sur la coopération dans le tourisme.

La réunion a souligné la nécessité de continuer à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises touristiques et de promouvoir l'égalité des chances pour améliorer l'emploi des communautés locales, conformément à la Déclaration de Phnom Penh sur la transformation touristique l'ASEAN, approuvée lors du Sommet de l'ASEAN en novembre 2022.

S'exprimant lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a souligné que l'Inde était un important débouché du tourisme de l'ASEAN. Il a cité qu’au cours de la période 2015-2019, les touristes indiens au Vietnam avaient augmenté en moyenne de 27 % par an. En 2022, après la réouverture par le Vietnam, le nombre des touristes indiens au pays a atteint 81% par rapport à 2019. L’Inde était l'un des débouchés touristiques en reprise les plus forts.

Il a estimé que ces dernières années, les activités de coopération touristique entre l'ASEAN et l'Inde ont reçu l'attention des deux parties. Cependant, avec le potentiel et l'importance du marché indien, les deux parties ont encore de nombreuses opportunités et de l'espace pour promouvoir davantage leur coopération dans ce domaine, a-t-il ajouté. - VNA