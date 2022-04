Jakarta (VNA) - Le Cambodge, en tant que président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2022, a annoncé que le bloc régional et les États-Unis s’apprêtaient à convoquer un sommet spécial pour célébrer le 45e anniversaire de leurs relations de dialogue à Washington, les 12 et 13 mai.

Le président américain Joe Biden (centre) lors du 9e sommet ASEAN - États-Unis organisé par visioconférence, le 26 octobre 2021. Photo : AFP/VNA

Il s’agit du deuxième sommet spécial ASEAN - États-Unis depuis 2016 et du premier sommet en personne des dirigeants de l’ASEAN et des États-Unis depuis 2017, a déclaré le Cambodge dans un communiqué.Les dirigeants de l’ASEAN et le président américain Joe Biden discuteront des moyens d’intensifier la coopération dans divers domaines, notamment la réponse au Covid-19 et la sécurité sanitaire mondiale, le changement climatique, le développement durable, la coopération maritime, le développement du capital humain, l’éducation et les échanges populaires, ainsi que la connectivité et l’engagement économique.Ils échangeront également des points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt et de préoccupation communs.Au cours de cette rencontre historique, les dirigeants de l’ASEAN et des États-Unis traceront l’orientation future des relations ASEAN-États-Unis et chercheront à renforcer davantage leur partenariat stratégique pour le bénéfice mutuel des peuples de l’ASEAN et des États-Unis.Le sommet spécial réitèrera également l’engagement partagé de maintenir la centralité et l’unité de l’ASEAN par le biais des mécanismes existants dirigés par l’ASEAN, ainsi que de favoriser la confiance mutuelle pour maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. – VNA