Jakarta, 8 juillet (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération mutuelle lors de leur première réunion des hauts fonctionnaires (AUKSOM), tenue le 6 juillet à Londres, a déclaré le secrétariat de l'ASEAN dans un communiqué.

Il s'agit du premier engagement officiel des hauts fonctionnaires depuis que l'ASEAN a conféré le statut de partenaire de dialogue au Royaume-Uni lors de la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN le 2 août 2021.



Lors de l'événement, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leur coopération existante et d'explorer de nouveaux domaines de coopération future, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la cyber-sécurité, la criminalité transnationale, la coopération maritime, l’intégration numérique ; transition vers une énergie propre, la sécurité alimentaire, les infrastructures durables, l'environnement et le changement climatique.



Les autres domaines de coopération sont les échanges interpersonnels; la connectivité, dont la mise en œuvre du plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC), le Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN (ASCN), la mise en œuvre du plan de travail IV de l'IAI (2021-2025), l'éducation et le développement des ressources humaines, en particulier l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et la santé publique.



La réunion a mis en évidence la coopération étroite des parties dans la réponse à la pandémie de COVID-19 et à la phase de récupération post-pandémique, la contribution du Royaume-Uni d’un million de livres sterling au Fonds de réponse au COVID-19de l’ASEAN étant très appréciée.



Les participants ont également souligné la nécessité de poursuivre la coopération pour la reprise régionale post-pandémique, notamment par le biais de la Réserve régionale de fournitures médicales de l'ASEAN (RRMS) pour les urgences de santé publique, du Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED) et de l'ASEAN. Cadre de rétablissement global et son plan de mise en œuvre.



La réunion s'est félicitée de la mise en œuvre de la déclaration ministérielle conjointe ASEAN-Royaume-Uni sur la coopération économique future, qui fournit des orientations sur le renforcement des engagements ASEAN-Royaume-Uni dans le pilier économique.



La réunion a pris note des progrès et des travaux en cours dans la négociation du plan d'action (POA) pour mettre en œuvre le partenariat de dialogue ASEAN-Royaume-Uni pour 2022-2026 et attend avec impatience l'adoption du pacte lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Royaume-Uni, prévue le 4 août à Phnom Penh du Cambodge.



Les hauts responsables ont également échangé des vues sur les développements économiques régionaux et le système commercial multilatéral, l'importance de maintenir la centralité de l'ASEAN dans la structure régionale, et les situations en Mer Orientale et en Ukraine, entre autres sujets.- VNA