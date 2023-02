Source: Twitter

La réunion a été coprésidée par Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté économique de l’ASEAN et Gustavo Ayares Ossandon, ambassadeur du Chili auprès de l’ASEAN.Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat de développement à travers la mise en œuvre des domaines pratiques de coopération (APC) pour la période 2021-2025.L’APC, qui entre dans sa troisième année de mise en œuvre, sert de document d’orientation pour l’engagement et la coopération entre l’ASEAN et le Chili.Outre l’examen des progrès de la mise en œuvre de l’APC, les deux parties ont convenu d’explorer des moyens innovants pour mettre en œuvre les activités, notamment par le biais de modalités telles que des webinaires ainsi que d’encourager de nouveaux investissements du secteur privé pour stimuler la coopération économique entre les deux régions.Elles ont également convenu de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines tels que le commerce, l’investissement, l’industrie minière, la résilience au changement climatique, l’égalité des sexes, l’économie numérique, la santé publique, la construction de villes intelligentes, les énergies durables et renouvelables, la bonne gouvernance, la gestion durable des forêts et l’investissement dans le secteur forestier, et l’économie circulaire. –VNA