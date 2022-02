Jakarta, 24 février (VNA) - L'ASEAN et le Chili ont tenu la troisième réunion du Comité de partenariat pour le développement ASEAN-Chili (AC-DPC) par vidéoconférence.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat de développement en mettant en œuvre les domaines de coopération pratiques (PCA) pour le partenariat de développement ASEAN-Chili pour la période 2021-2025, adoptés l'année dernière. L'APC sert de document d'orientation pour l'engagement et la coopération entre l'ASEAN et le Chili.



La réunion a examiné la mise en œuvre de l'APC et a noté qu'au cours de sa première année de mise en œuvre, 10 des 26 (ou 38 %) lignes d'action sont en cours de traitement ou ont été traitées. Les deux parties ont convenu d'explorer des moyens innovants de mettre en œuvre les activités.

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les développements récents au sein de l'ASEAN et au Chili, et ont discuté de plusieurs domaines prioritaires de coopération tels que le commerce et l'investissement, la coopération minière, les énergies durables et renouvelables, y compris l'efficacité énergétique, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), le secteur privé, la gestion durable des forêts et l'investissement dans le secteur forestier, l'approvisionnement durable en saumon et l'économie circulaire de la farine de poisson et la coopération dans le renforcement des capacités dans le domaine de l'élaboration d'accords numériques.



La réunion était coprésidée par Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de la Communauté économique de l'ASEAN et Gustavo Ayares Ossandon, ambassadeur du Chili auprès de l'ASEAN. Étaient présents les membres du Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN, des fonctionnaires de l'ambassade du Chili en Indonésie et du secrétariat de l'ASEAN. - VNA