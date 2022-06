Le 19e dialogue ASEAN-Canada. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - L'ASEAN et le Canada ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat de longue date afin de le porter à une nouvelle hauteur.

Lors du 19e dialogue ASEAN-Canada qui s'est tenu récemment en ligne, des hauts fonctionnaires des deux parties ont souligné la solide coopération sur les trois piliers de la communauté de l'ASEAN ainsi que les progrès remarquables réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action ASEAN-Canada pour la période 2021- 2025.

Les deux parties ont souligné l'importance du renforcement de la coopération dans le commerce et l'investissement, et salué le lancement des négociations sur l'accord de libre-échange (ALE) ASEAN-Canada en novembre 2021 et attendent avec impatience le premier cycle de négociations de l'ALE prévu en août prochain.

Parmi les autres domaines de coopération abordés figuraient la promotion de l'Agenda pour les femmes, la paix et la sécurité ; la cybersécurité; les urgences de santé publique ; l’économie numérique; le développement durable et l’environnement; la connectivité, l'innovation et les villes intelligentes ; le développement des ressources humaines à travers l'éducation ; et les échanges entre les peuples.

Les participants ont félicité le soutien du Canada à la centralité de l'ASEAN et a encouragé le Canada à approfondir sa coopération avec l'ASEAN dans les quatre domaines clés définis dans la Vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP).

Le Canada a annoncé que sa stratégie indo-pacifique qui met l'accent sur les partenariats diplomatiques, économiques, la sécurité et le développement durable dans la région. Cette stratégie devrait être approuvée d'ici la fin de cette année.

Les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun et convenu d'organiser cette année des activités pour célébrer le 45e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Canada. -VNA