Hanoï, 17 mars (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, chef de la délégation des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM), ainsi que ses homologues de l'ASEAN et de l'Australie, ont assisté le 17 mars au 33e Forum ASEAN-Australie tenu en ligne.

Lors de l'événement, l'Australie a fait état de la mise en œuvre du plan d'investissement évalué à 500 millions de dollars australiens, annoncé par le Premier ministre australien lors du sommet entre les deux parties en novembre dernier pour aider à la reprise globale de la région.



L’Australie parraine également un million de dollars australiens pour aider l'ASEAN à élaborer le cadre de relèvement complet, un autre million pour le Fonds régional d'intervention en cas de pandémie COVID-19 et 21 millions pour le Centre de l'ASEAN pour la réponse aux situations d'urgence de santé publique et de maladies infectieuses émergentes (AC-PHEED).



Les pays de l'ASEAN saluent les engagements et la coopération efficace de l'Australie, ainsi que sa participation active et son soutien aux efforts de l'Association pour promouvoir le dialogue, le développement et la prospérité dans la région et pour répondre efficacement aux défis émergents.



Les deux parties sont convenues de mettre en œuvre efficacement le plan d'action ASEAN-Australie pour la période 2020-2024, axé sur la promotion de la coopération dans des domaines prioritaires tels que l'économie, le commerce et l'investissement, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la gestion des catastrophes, la coopération sous-régionale pour le développement et la réduction de la écart.



L'ASEAN et l'Australie ont affirmé qu'elles continueraient de travailler en étroite collaboration et de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région, y compris la sécurité et la stabilité en Mer Orientale.



L’Australia a souligné son soutien à la position de principe de l'ASEAN et à son rôle dans la promotion du dialogue et l'instauration de la confiance, en garantissant la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration de conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en développant un code de conduite efficace (COC), conformément avec le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

Au sujet des récentes évolutions au Myanmar, les pays ont appelé à des efforts pour réduire la violence, garantir la sécurité de la population et se sont déclarés disposés à aider le Myanmar à renforcer le dialogue, à trouver des solutions durables pour stabiliser la situation et à maintenir le processus démocratique.

Au nom des pays de l'ASEAN, dans son discours sur la coopération économique régionale, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung a souligné que, dans le contexte de la situation économique complexe actuelle dans la région, l'ASEAN et l'Australie devraient faire des efforts pour maintenir la connectivité et coordonner les la mise en œuvre d'accords importants tels que la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA), le Partenariat économique régional global (RCEP) et le Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP), contribuant à maintenir le marché ouvert, à stabiliser le chaîne d'approvisionnement, aider les entreprises et promouvoir la reprise. -VNA