L'ASEAN et l'Afrique du Sud établissent le partenariat de dialogue sectoriel. Photo : https://asean.org



Jakarta, 4 décembre (VNA) – L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Afrique du Sud ont convoqué la réunion inaugurale du Comité mixte de coopération sectorielle ASEAN-Afrique du Sud (ASA-JSCC) au siège de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, marquant le lancement du partenariat formel de l'ASEAN avec son premier partenaire de dialogue sectoriel du continent africain.Auparavant, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avaient accordé le statut de partenaire de dialogue sectoriel à l'Afrique du Sud lors de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN en juillet 2023, en Indonésie. La première ASA-JSCC a eu lieu pour orienter et superviser tous les aspects de la coopération dans le cadre du partenariat de dialogue sectoriel ASEAN-Afrique du Sud.La réunion a adopté les termes de référence de l'ASA-JSCC et a délibéré sur plusieurs domaines de coopération future. Sur le plan politique, la réunion a encouragé l'Afrique du Sud à explorer la coopération dans quatre domaines des Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), ainsi que dans les domaines de la paix et de la réconciliation, ainsi que de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.Sur le plan économique, la réunion a encouragé l'Afrique du Sud à explorer une coopération pratique dans des domaines d'intérêt et de bénéfices mutuels, notamment le commerce et l'investissement ; partenariat public-privé; le renforcement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; tourisme; transport; énergie; le secteur des minéraux critiques et les ressources minérales ; technologies de l'information et de la communication; la sécurité alimentaire; industrie halal; agriculture durable; économie bleue ; économie numérique; pêcheries; aquaculture et foresterie; recherche et innovation; ainsi que la science et la technologie.La réunion a noté les quatre priorités clés du partenariat économique que l’ASEAN souhaite faire progresser avec l’Afrique du Sud, à savoir le renforcement de l’intégration des marchés de l’ASEAN ; la durabilité et décarbonisation; la transformation numérique et un développement inclusif tel que les MPME, les partenariats public-privé et les échanges entre les peuples.Dans le domaine socioculturel, la réunion a exploré la coopération dans les domaines de la santé, de l'autonomisation des femmes, de l'éducation et du changement climatique et intensifier les efforts visant à améliorer les contacts entre les peuples grâce à des programmes d'échange impliquant des jeunes, des étudiants, des médias et des artistes ainsi que des programmes de bourses.La réunion a également encouragé l'Afrique du Sud à envisager d'entreprendre des activités de coopération avec le Centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED), le Centre de l'ASEAN sur le changement climatique, le Centre de l'ASEAN pour la biodiversité (ACB), le Centre de l'ASEAN pour les études et le dialogue sur le développement durable (ACSDSD), le Centre régional de lutte contre les mines de l'ASEAN (ARMAC). En outre, la réunion a également salué le soutien de l’Afrique du Sud à la mise en œuvre du plan de travail IV de l’Initiative pour l’intégration de l’ASEAN (IAI) et du plan directeur sur la connectivité de l’ASEAN (MPAC) 2025.Les deux parties ont également convenu de développer les domaines de coopération pratique ASEAN-Afrique du Sud, qui serviront de cadre directeur pour atteindre les objectifs communs et les priorités correspondantes dans les années à venir.La réunion était coprésidée par le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour les Affaires communautaires et corporatives, Tran Duc Binh, et le vice-ministre du Département des relations internationales et de la coopération de l'Afrique du Sud, Kwati Candith Mashego-Dlamini. Y ont participé l'ambassadeur d'Afrique du Sud auprès de l'ASEAN, Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, ainsi que les membres du Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN ou leurs représentants et leurs délégations respectives. Des représentants du Timor Orientale étaient également présents en tant qu'observateurs. - VNA