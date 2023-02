e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie, à Yogyakarta, en Indonésie. Photo: VNA Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme , Doan Van Viet, à la 2réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie, à Yogyakarta, en Indonésie. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre l’ASEAN et la Russie dans le tourisme.

La Russie, un marché important pour le tourisme de l'ASEAN, a toujours fait partie du groupe des principaux marchés de touristes étrangers du Vietnam avant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré lors de la 2e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie, organisée le 4 février à Yogyakarta, en Indonésie.

La mise à niveau de la réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie de la consultation sur le tourisme ASEAN-Russie, lors de la réunion tenue en 2022, est une base solide pour promouvoir davantage la coopération bilatérale dans l’avenir, a-t-il déclaré.

Selon le vice-ministre vietnamien, pour mettre en œuvre efficacement le Plan de travail ASEAN-Russie sur le tourisme pour la période 2022-2024, approuvé lors de la première réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie, les deux parties doivent renforcer les liens et les échanges réguliers de groupes de travail, afin de définir les activités prioritaires et de mobiliser des ressources appropriées pour les projets et activités conjointes.

Il est nécessaire aussi de renforcer la promotion du tourisme en Russie via des moyens numériques, valoriser l'image du tourisme de l'ASEAN auprès des touristes russes, ainsi que multiplier les cours de langue russe pour les guides et travailleurs du tourisme de l’ASEAN, a noté Doan Van Viet.

Cette 2e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Russie a avancé des mesures pour accélérer la mise en oeuvre des programmes et activités dans le cadre du plan de travail ASEAN-Russie sur le tourisme pour la période 2022-2024, en mettant davantage l'accent sur la sécurité et le confort des touristes, ainsi que sur la facilitation des flux de touristes entre la Russie et les pays de l'ASEAN.

La réunion a également évalué les perspectives du tourisme mondial en 2023 et les années suivantes, et insisté sur le fait que la numérisation était l'une des priorités stratégiques de la Communauté économique de l'ASEAN cette année. -VNA