Jakarta (VNA) - La 19e réunion du Comité mixte de coopération ASEAN-Russie s'est tenue en ligne le 30 mars dans le but d’examiner et de discuter de mesures susceptibles d'accélérer la coopération bilatérale.

L’ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a assisté à cet événement annuel.

Lors de la réunion, la partie russe a affirmé que l'ASEAN était l'une des principales priorités de sa politique extérieure et s'est engagée à soutenir le bloc dans l’édification de sa communauté et le renforcement de son rôle central dans la structure régionale, ainsi que la coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

La Russie s'est également engagée à favoriser la connectivité régionale et à réduire les écarts de développement, et à se joindre activement aux mécanismes régionaux dirigés par l'ASEAN, contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région.

Les deux parties ont convenu de continuer d’approfondir le partenariat stratégique ASEAN – Russie.

Dans un proche avenir, les deux parties ont souligné l’importance d’achever rapidement le Plan d'action intégral ASEAN-Russie pour la période 2021-2025, base importante pour les orientations de coopération bilatérale dans la nouvelle période. Elles se prépareront aussi aux activités marquant le 30e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales et le 25e anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN-Russie (1996-2021).

Dans le cadre du Plan d'action intégral ASEAN-Russie pour la période 2016-2020, 99 des 139 lignes d'action ont été déployées dans les domaines de la politique-sécurité, de l'économie, de la culture-société, de la connectivité et de la réduction des écarts de développement. -VNA