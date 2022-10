Jakarta (VNA) - La première réunion ministérielle ASEAN-République de Corée sur la gestion des catastrophes (AMMDM Plus RoK) s'est tenue le 20 octobre, sous la coprésidence du vice-ministre thaïlandais de l'Intérieur Nadhapit Snidvongs et du vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République de Corée Kim Sung-Ho.



Selon la déclaration commune publiée à la suite de l'événement, les deux parties ont affirmé leur relation inébranlable avec l'objectif commun de poursuivre le développement centré sur les personnes et la protection de la vie des personnes en tant que priorités absolues pour parvenir à une réduction substantielle des pertes de vies liées aux catastrophes et renforcer la résilience aux catastrophes de la région grâce à la coopération dans la gestion des catastrophes.



L'objectif de l'AMMDM Plus ROK est de fournir des orientations et des orientations stratégiques vers un dialogue politique, des mécanismes de coordination et des programmes de collaboration afin de développer une coopération et des partenariats mutuellement bénéfiques entre l'ASEAN et la République de Corée dans le domaine de la gestion des catastrophes.



Ils se sont engagés à intensifier la coordination en matière de gestion des catastrophes en maximisant leurs contributions à la réalisation de l'Accord de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d'urgence (AADMER), la Déclaration de l'ASEAN sur une ASEAN, une réponse ; et d'autres engagements tels que la Vision 2025 de l'ASEAN sur la gestion des catastrophes et le Blueprint 2025 de la communauté socioculturelle de l'ASEAN.



Les deux parties ont convenu d'adopter le plan de travail ASEAN-RoK sur la gestion des catastrophes 2021-2025 dans le cadre des orientations stratégiques définies par le programme de travail AADMER 2021-2025, qui décrit les priorités ASEAN-ROK en matière de coopération et de mobilisation des ressources pour les initiatives collaboratives de gestion des catastrophes sur la période 2021-2025.



Ils ont réitéré l'engagement à « Une ASEAN, une réponse : l'ASEAN répond aux catastrophes comme une seule dans la région et à l'extérieur de la région » pour obtenir une réponse plus rapide, mobiliser davantage de ressources et établir une coordination plus forte pour soutenir la réponse collective de l'ASEAN aux catastrophes.



La réunion a apprécié le soutien de la République de Corée aux deux projets en cours, à savoir le programme de renforcement des capacités de gestion des risques de catastrophe pour les États membres de l'ASEAN (D-CAB) et le projet de normes et de certification de l'ASEAN pour les experts en gestion des catastrophes (ASCEND).



Ils ont convenu que l'AMMDM Plus ROK se tiendrait sur une base annuelle, à la suite de la présidence de l'AMMDM par ordre alphabétique.



Comme prévu, le Vietnam assumera la présidence de l'AMMDM et la co-présidence de l'AMMDM Plus RoK en 2023.- VNA

