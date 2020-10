L'ambassadeur Tran Duc Binh (1er de droite), chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN a participé à la 7e réunion périodique du Comité mixte de coopération ASEAN-République de Corée. Photo: VNA

Jakarta (VNA) – L’ASEAN et la République de Corée ont affirmé leur engagement d’intensifier davantage leur partenariat stratégique, mettant en œuvre efficacement des Déclarations communes de leurs dirigeants.

Lors de sa 7e réunion périodique tenue sous forme de visioconférence le 19 octobre à Jakarta, en Indonésie, le Comité mixte de coopération ASEAN-République de Corée (AKJCC) ont tenu en haute estime les résultats obtenus dans la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-République de Corée (POA) pour la période 2016-2020. Concrètement 91% des activités du plan ont été déployées avec 440 projets/activités ont été achevés ou sont mis en œuvre.

Les pays de l’ASEAN ont apprécié la coopération et le soutien efficace accordés par la République de Corée via le Fonds de coopération ASEAN-République de Corée (AKCF) avec un total de plus de 42,3 millions de dollars jusqu’au 30 septembre 2020.

La République de Corée est actuellement le 4e partenaire commercial de l’ASEAN avec 156,5 milliards de dollars des échanges commerciaux bilatéraux enregistrés l’année dernière et le 8e investisseur à l’ASEAN avec 2,5 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE).

Les membres de l’ASEAN a apprécié le rôle et les activités du Centre ASEAN-République de Corée et la Maison culturelle de l’ASEAN ces derniers jours, contribuant à la promotion des activités commerciales, d’investissement, d’échange culturel et touristique entre les pays de l’ASEAN et la République de Corée. Ils ont souligné le soutien efficace de la République de Corée accordé aux programmes et projets de coopération bilatérale via le Fonds de coopération économique ASEAN-République de Corée (AKEC).

La République de Corée a souligné soutenir la coopération multilatérale, la valorisation du rôle central de l’ASEAN dans le processus de coopération et de connectivité régionale.

Elle s’est engagée à promouvoir la "Nouvelle politique vers le Sud” lancée par le président Moon Jea-in, à participer activement à des mécanismes et forums de coopération régionale importants de l’ASEAN, tels que l’ASEAN+1, APT, EAS, ARF, ADMM+…

Elle a exprimé le souhait de promouvoir la coopération avec l’ASEAN dans la mise en œuvre du document sur la position de l'ASEAN concernant l'Indo-Pacifique.

Dans le contexte du Covid-19, l’ASEAN a tenu en haute estime le soutien de la République de Corée accordé à la lutte régionale contre le coronavirus avec un million de dollars octroyés au Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN ainsi que d’autres assistances médicales.

La République de Corée a proposé d’établir dans les meilleurs délais un couloir reliant l’ASEAN et la République de Corée pour favoriser le déplacement des investisseurs régionaux avant de s’engager à soutenir les efforts de l’ASEAN dans la réponse à la pandémie.

Concernant les orientations de coopération dans l’avenir, les deux parties ont convenu de resserrer leur coopération dans la mise en œuvre du Plan d’action ASEAN-République de Corée pour la période 2021-2025, accordant la priorité à la mise en œuvre des objectifs concernés à l’édification de la communauté de l’ASEAN, à la réduction de l’écart de développement, au développement des ressources humaines.

Les deux parties se sont également engagées à favoriser les activités commerciales et d’investissement, soutenir les micro-, petites et moyennes entreprises, promouvoir la start-up, l’édification de villes intelligentes, les sciences et technologie, l’économie numérique, le tourisme, la protection de l’environnement, la résilience au changement climatique… - VNA