Séoul, 15 février (VNA) - La 15e réunion annuelle du Centre ASEAN-République de Corée aura lieu les 16 et 17 février à Séoul, marquant la première réunion en personne après trois ans entre les hauts fonctionnaires des deux parties pour discuter des mesures visant à stimuler le partenariat bilatéral.

Kim Hae-yong. secrétaire du Centre ASEAN-République de Corée. Photo : VNA

Le secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, Kim Hae-yong, a déclaré que les responsables gouvernementaux de la République de Corée et de 10 États membres de l'ASEAN devaient examiner un rapport sur les résultats de la mise en œuvre du budget 2022 du centre, proposer le budget pour 2023 et échanger des points de vue sur des programmes d’actions.La réunion de cette année est importante car les parties s'efforcent de renforcer la prospérité et la solidarité entre l'ASEAN et la République de Corée dans le cadre de la promotion de la coopération dans la période post-COVID-19.En 2023, le Centre ASEAN-République de Corée mènera une variété de programmes dans le but de promouvoir la coopération en matière d'innovation (y compris l'environnement, la société, la gouvernance) et l'e-mobilité ; explorer de nouveaux moteurs de croissance dans le contexte de la transformation économique mondiale post-pandémique ; renforcer les échanges d'informations dans le domaine de la culture et du tourisme ; et stimuler la compréhension mutuelle ainsi que les échanges entre les jeunes générations et les experts et universitaires.Le Centre ASEAN-République de Corée a été créé le 13 mars 2009 à Séoul avec des représentants de 10 pays de l'ASEAN et de la République de Corée. Ses activités se concentrent sur la coopération en matière de commerce, d'investissement, de culture et de tourisme.- VNA