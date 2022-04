Hanoi (VNA) – Les chefs des SOM (ASEAN Senior Officials’ Meeting) du Vietnam, des autres pays du bloc régional et de la Nouvelle-Zélande ont plaidé jeudi 7 avril pour le renforcement de la coordination dans le maintien et la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région lors de leur 29e dialogue virtuel.

Le chef du SOM Nouvelle-Zélande Mark Sinclair lors du 29e dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande, le jeudi 7 avril. Photo : baoquocte.vn



Saluant les progrès de la coopération bilatérale au cours de ces derniers temps dans un contexte marqué par le Covid-19, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont convenu de continuer à se coordonner pour mettre en œuvre efficacement le plan d’action ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2025.



Les deux parties accordent la priorité à la coopération dans la réponse au Covid-19 et au renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement, à l’achèvement des négociations en vue de la mise à niveau de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et à la promotion de la mise en œuvre rapide et efficace du Partenariat économique global régional (RCEP).

Les deux parties ont également convenu d’intensifier la coopération dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, l’éducation, la formation, le développement de ressources humaines de haute qualité, la gestion des catastrophes, la protection de l’environnement, le changement climatique, la réduction des écarts de développement, le développement sous-régional, y compris la sous-région du Mékong.

La Nouvelle-Zélande souhaite également se coordonner avec l’ASEAN pour promouvoir la conclusion rapide de l’Accord sur les services aériens ASEAN-Nouvelle-Zélande.

Le chef par intérim du SOM Vietnam, l’ambassadeur Vu Hô lors du 29e dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande, le jeudi 7 avril. Photo : baoquocte.vn



Discutant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont souligné la nécessité de renforcer leur coordination pour maintenir et garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, y compris la sécurité et la navigation en Mer Orientale.

Les pays ont appelé à la retenue, à la réduction des tensions et la violence au Myanmar, en assurant la sécurité des civils, et en même temps en promouvant le sens des responsabilités, en mettant pleinement en œuvre le consensus en 5 points de l’ASEAN. Ils ont salué les efforts du président de l’ASEAN pour aider le Myanmar à stabiliser rapidement la situation et à trouver des solutions durables aux problèmes actuels.

Discutant de la situation du conflit en Ukraine, les pays ont souligné que les différends et les désaccords doivent être résolus par des moyens pacifiques, conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international. Les parties doivent faire preuve de retenue, maintenir les efforts de dialogue pour trouver une solution à long terme sur la base du respect du droit international et de la prise en compte des intérêts légitimes des parties, et en même temps mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité des civils.

S’exprimant au nom des pays de l’ASEAN, le chef par intérim du SOM Vietnam, l’ambassadeur Vu Hô a demandé aux deux parties de continuer d’accorder une haute priorité à la coordination dans la réponse au Covid-19, en garantissant un accès et un approvisionnement équitables et adéquats aux vaccins et aux médicaments, et en répondant de manière proactive aux futures épidémies.

Il a proposé aux deux parties de continuer à promouvoir leur coopération dans le domaine de l’éducation, affirmant qu’en tant que président de la Coopération en matière d’éducation de l’ASEAN pour la période 2022-2023, le Vietnam est prêt à travailler avec la Nouvelle-Zélande et les pays de l’ASEAN pour renforcer la résilience du système éducatif dans la région et répondre de manière proactive aux défis futurs. – VNA