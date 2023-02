Jakarta (VNA) - Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a appelé le 22 février à des efforts conjoints pour pousser le partenariat stratégique intégral ASEAN-Chine vers un nouveau sommet.

Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, (droite) et e ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Photo : Xinhua/VNA

Lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang en visite à Jakarta, le responsable de l'ASEAN a déclaré que les relations entre les deux parties avaient été stratégiquement améliorées et que la coopération s'était approfondie avec une confiance mutuelle croissante.Pour sa part, Qin Gang a déclaré que l'ASEAN était l'une des organisations de coopération régionale les plus performantes, et que sa position était devenue encore plus importante dans le contexte de profonds changements dans le paysage mondial et régional, ajoutant que le partenariat stratégique intégral Chine-ASEAN se développait solidement.Il a noté que cette année marquait le 10e anniversaire de la construction d'une communauté de destin Chine-ASEAN plus étroite.Il a affirmé que la Chine était disposée à continuer à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux parties et à continuer à soutenir le secrétariat de l'ASEAN dans la promotion conjointe de nouvelles réalisations dans la coopération Chine-ASEAN et la coopération en Asie de l'Est tout en soutenant le maintien du rôle central de l'ASEAN.Les deux parties travailleront ensemble pour pousser à de nouveaux progrès dans la consultation sur le code de conduite (COC) en Mer Orientale.Qin Gang a souligné que la Chine continuera à considérer l'ASEAN comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, soutiendra fermement l'unité de l'ASEAN et la construction communautaire du bloc, et consolidera le partenariat stratégique intégral Chine-ASEAN.- VNA