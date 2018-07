L'ASEAN et la Chine marquent le 15e anniversaire du partenariat stratégique.

Jakarta, 12 juillet (VNA) - Une cérémonie marquant le 15e anniversaire du partenariat stratégique ASEAN-Chine s'est tenue au siège du Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, le 12 juillet.S'adressant à l'événement, le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi, a souligné le partenariat stratégique entre l'ASEAN et la Chine dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce et de la culture au cours des 15 dernières années.Actuellement, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN et aide le groupement à développer des villes intelligentes, a déclaré M. Lim.A cette occasion, une exposition de photos commémorant le 15ème anniversaire du partenariat stratégique ASEAN-Chine a été inaugurée. Ayant pour thème "Vivre en harmonie", l'événement apporte des images vives sur la terre et les gens de la Chine et les pays membres de l'ASEAN aux visiteurs.La Chine, premier pays signataire du partenariat stratégique avec l'ASEAN, est le plus grand partenaire commercial du groupement, tandis que l'ASEAN est le troisième plus grand partenaire de la Chine. –VNA