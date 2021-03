Photo: Prensa latina



Jakarta (VNA) - L'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et Cuba ont tenu jeudi une vidéoconférence pour évaluer les potentiels de coopération bilatérale dans différents domaines.

Lors de la réunion, les deux parties ont convenu des potentiels de coopération, l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques dans les secteurs de la santé, de la biotechnologie et de la pharmacie, en vertu du Traité d'amitié et de coopération (TAC) auquel Cuba a adhéré le 10 novembre 2020.

L'ambassadrice de Cuba en Indonésie, Tania Velazquez Lopez, a souligné qu’avec la signature du TAC, Cuba était devenu le premier pays caribéen et le cinquième pays de l’Amérique latine à adhérer à ce traité, ce qui constitue une reconnaissance des liens historiques entre Cuba et les pays membres de l’ASEAN.

La diplomate cubaine a également présenté les réalisations de la recherche scientifique et le développement obtenu par son pays, ainsi que ses efforts visant à trouver des vaccins efficaces anti-COVID-19.

Elle a évoqué les cinq vaccins candidats de Cuba, leurs plates-formes technologiques et leurs essais cliniques, en mettant l’accent sur le début de la 3e phase des essais cliniques du vaccin cubain Soberana 02, le 8 mars.

De son côté, le chef de la division de santé du Département du développement humain du Secrétariat de l'ASEAN, Ferdinal Fernando, a présenté des expériences de coopération dans le secteur de la santé entre les États membres et des partenaires extérieurs. -VNA