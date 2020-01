Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (debout) en Suisse. Photo : VNA



Davos (VNA) – L’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) est une priorité stratégique dans la politique extérieure du Vietnam, a déclaré le 21 janvier le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, lors d’une séance plénière sur les perspectives stratégiques du bloc régional, dans le cadre du 50e Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse.

Dans son discours, Truong Hoa Binh a souligné le thème « Cohésif et réactif » de l’ASEAN en 2020. Il a présenté les priorités de l’ASEAN dont la contribution au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité de la région ; le renforcement de la connectivité et des liens régionaux ; l’amélioration de l’adaptation à la 4e révolution industrielle ; l’élargissement et l’approfondissement des relations entre l’ASEAN et ses partenaires dans le monde.

En tant que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, le Vietnam renforcera la coopération entre l’ASEAN et les Nations Unies pour contribuer activement à la paix et à la sécurité de la région comme du monde, promouvoir la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD), tout en développant le rôle de l’ASEAN au sein d’autres forums multilatéraux importants afin de promouvoir le multilatéralisme et la coopération dans les affaires régionales et internationales, a-t-il affirmé.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh participe au 50e Forum économique mondial à Davos et effectue une visite en Suisse du 19 au 23 janvier. Pendant son séjour, il a de nombreuses activités, dont des rencontres avec des dirigeants du WEF, de différents pays et de plusieurs groupes économiques mondiaux.

La 50e Réunion annuelle du WEF se focalise autour du thème « Les Stakeholders pour un monde rassembleur et durable », l'objectif étant de surmonter les inégalités de revenus, la division de la société et la crise climatique. Elle voit la participation de près de 3.000 délégués de 117 pays, dont des leaders mondiaux de la politique, de l'économie, de la société civile, de la science, des médias et des arts.

La réunion se concentre sur six domaines d'activité essentiels par lesquels les Stakeholders peuvent donner un élan à un monde rassembleur et durable : l'écologie, l'économie, la société, l'industrie, la technologie et la géopolitique. Ces sujets sont abordés à travers quelques 400 sessions différentes.

L’ASEAN a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres que sont Brunei, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam. Ce dernier assume cette année la présidence tournante de l’association régionale. -VNA