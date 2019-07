Dans un port matitime en Chine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au premier semestre de cette année, l’ASEAN a dépassé les Etats-Unis pour devenir le deuxième partenaire commercial de Chine. C’est la première fois que l’ASEAN devient le deuxième partenaire commercial de Chine depuis 1997.

Selon le Département des douanes de Chine, les échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN ont progressé à un rythme de 10,5% pour atteindre 294 milliards de dollars, représentant 13,5% du total des échanges commerciaux du pays.

Cette performance est due à la consolidation de la confiance stratégique entre les deux parties, aux intérêts de la coopération économique et commerciale bilatérale et aussi au souhait des deux parties de protéger le multilatéralisme.

En même temps, le commerce bilatéral Chine-Etats-Unis a baissé à 264 milliards de dollars, soit une chute annuelle de 9%.

A présent, l’Union européenne est le premier partenaire commercial de Chine avec un commerce bilatéral affiché de 338 milliards de dollars, représentant 12% du total des échanges commerciaux de Chine. L’Union européenne maintient cette position depuis 2004. -VNA