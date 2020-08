Photo: VNA

Vientiane (VNA) –L’ASEAN a apporté une contribution remarquable à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde au cours de ces 53 dernières années.

C’est ce qu’a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumsay Kommasith, lors de la cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN pour célébrer le 53e anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août 1967) dans la capitale laotienne Vientiane.

Le ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumsay Kommasith, a souligné que l'ASEAN continue de renforcer la coopération entre les pays membres, ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires sur la base des principes énoncés par la Charte de l'ASEAN et le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est par le biais des mécanismes de direction de l'ASEAN.

Il a affirmé que dans le contexte de la région et du monde confrontés aux catastrophes naturelles et à l'épidémie de COVID-19, l'ASEAN et ses partenaires de dialogue ont fait preuve de solidarité et d'énergie, assuré la mise en œuvre continue de ses initiatives, ses mesures et ses activités.

L'ASEAN a progressivement réalisé des réalisations telles que la création d’un fonds de coopération face au COVID-19, la création de la Réserve de matériel médical essentiel dans la région de l’ASEAN+3 et la rédaction du plan de relance de l'ASEAN post-Covid-19.

Le ministre laotien des Affaires étrangères a réaffirmé l'engagement du Laos à participer activement à l'orientation de l'ASEAN vers la réalisation du Comité de l'ASEAN d'ici 2025.-VNA