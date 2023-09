Jakarta, 5 septembre (VNA) – Les États membres de l'ASEAN travaillent à la construction d'un bloc économique respectueux de l'environnement, conforme à la vision de l'ASEAN pour 2045, a déclaré le ministre indonésien de coordination des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, lors du Forum sur le climat de l'ASEAN à Jakarta.

Les pays de l'ASEAN ont convenu de développer un écosystème de véhicules électriques et de devenir un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Photo : VNA

Le forum, qui s'est tenu récemment en marge du 43e Sommet de l'ASEAN, s'est concentré sur les idées stratégiques et la réflexion globale concernant la réduction des émissions, la transition énergétique abordable, les stratégies de décarbonation et le financement durable.Selon Airlangga Hartarto, la région de l’Asie du Sud-Est sera affectée par le changement climatique et pourrait perdre environ 30 % de son produit intérieur brut (PIB) d’ici 2050 en raison de la hausse des températures mondiales et des événements météorologiques extrêmes.Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre en Asie du Sud-Est doivent être réduites de 10 à 25 % d’ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour y parvenir, une coopération conjointe du gouvernement et du secteur privé est désormais nécessaire, a-t-il souligné.Actuellement, certaines parties de la région de l’ASEAN se sont engagées à atteindre un objectif de zéro émission. Le recours aux transports électriques et aux énergies renouvelables sera également essentiel pour que la région puisse respecter ses engagements en matière de décarbonation, a-t-il déclaré.Les pays de l'ASEAN ont convenu de développer un écosystème de véhicules électriques et de devenir un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale, leur industrie jouant un rôle important dans ce plan, a-t-il ajouté.En outre, le développement des véhicules électriques peut jouer un rôle majeur dans la durabilité environnementale, en commençant par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en accélérant la transition énergétique, en décarbonant le secteur des transports terrestres pour atteindre l'objectif de zéro émission et en augmentant la sécurité énergétique dans la région de l'ASEAN.Il a déclaré que le passage aux véhicules électriques est important non seulement dans l'ASEAN mais aussi au niveau mondial en raison de ses avantages en matière de diversification énergétique et de réduction des émissions.Le sommet de l'ASEAN a également convenu d'explorer la coopération et la collaboration dans le développement de l'écosystème des véhicules électriques, a-t-il ajouté.Il a déclaré que la coopération comprend l'amélioration des infrastructures et des bornes de recharge, la création d'un environnement commercial et d'un climat d'investissement pour attirer les investissements et l'encouragement des partenariats public-privé. - VNA