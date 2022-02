Hanoi (VNA) - Les ministres des Affaires étrangères des 10 pays de l’ASEAN ont publié dimanche 27 février une déclaration appelant à des dialogues entre les parties concernées par la crise ukrainienne.

Des soldats ukrainiens vus sur le site d’un affrontement avec les troupes russes dans la capitale Kiev, le 26 février. Photo : AFP/VNA

"Nous appelons toutes les parties concernées à faire preuve d’un maximum de retenue et à déployer tous les efforts possibles pour poursuivre le dialogue par tous les canaux, y compris les moyen diplomatiques, pour contenir la situation, désamorcer les tensions et rechercher une résolution pacifique conformément au droit international, aux principes de la Charte des Nations unies et du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est", ont-ils déclaré.

"Nous croyons qu’il y a encore de place pour un dialogue pacifique afin d’éviter que la situation ne devienne incontrôlable", ont-ils indiqué.

La déclaration a été publiée dans un contexte de tensions croissantes en Ukraine depuis que la Russie a reconnu l’indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Louhansk et a lancé une opération militaire spéciale dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine. – VNA