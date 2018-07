Hanoi (VNA) – Les représentants des dix pays membres de l’ASEAN se sont réunis le 8 juillet à Singapour dans le cadre du Sommet mondial des villes qui a lieu du 6 au 11 juillet dans ce pays.

La délégation du Vietnam a été conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung.

C’est la première réunion des représentants des pays participant au réseau des villes intelligentes de l’ASEAN depuis l’adoption de la proposition de créer ce réseau en mai 2018 dans le cadre du Sommet de l’ASEAN. La réunion a attiré les représentants de 26 villes, dont le Vietnam. Hanoi a représenté pour les trois villes vietnamiennes participantes que sont Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang.

La réunion a adopté le projet cadre sur le réseau des villes intelligentes pour le soumettre au 33e Sommet de l’ASEAN prévu en novembre 2018. Les participants ont partagé des expériences, des potentiels et discuté du plan de la mise en place des villes intelligentes dans chaque pays. Les villes doivent élaborer les plans d’action précis, accélérer la coopération avec les partenaires pour mettre en œuvre les objectifs fixés pour le développement des villes intelligentes.

S’exprimant à la réunion, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a précisé que l’initiative d’établir un réseau des villes intelligentes était très spéciale et conforme au développement rapide de l’urbanisation et aussi des technologies et de la numérisation. « Le souhait du Vietnam comme des pays de l’ASEAN est d’élaborer un écosystème commun, de profiter des technologies et du technique numérique pour améliorer la vie de la population et relier les villes participant au réseau. -VNA