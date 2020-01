Le pianiste Dang Thai Son (Photo: VNA)



Hanoï (VNA) - Plus de 500 jeunes artistes se sont inscrits pour participer au concours international de piano Fryderyk Chopin en 2020, dont près de 50% des candidats sont asiatiques.

Ce concours de renommée mondiale organise tous les cinq ans dans la capitale polonaise Varsovie, à partir de 1927, pour les candidats âgés de 16 à 30 ans.

Selon les statistiques du comité organisateur (Institut Fryderyk Chopin), le concours de cette année verra la participation de plus de 100 concurrents de Chine, 90 du Japon, 60 du pays hôte Pologne et 35 de République de Corée. De plus, d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, la Russie, l'Italie et la France comptent également un grand nombre d'artistes qui s'inscrivent pour participer.

Un comité de l’Institut Fryderyk Chopin sélectionnera un tiers des candidats éligibles pour participer au tour préliminaire qui se tiendra en avril 2020. Dans cette ronde, 80 artistes seront sélectionnés pour se produire dans la compétition du 2 au 21 octobre prochain.

Les lauréats du concours international de piano Fryderyk Chopin seront invités à se produire sur les plus grandes scènes du monde. Le gagnant du dernier concours était l'artiste coréen Cho Seong-Jin. L'artiste du peuple vietnamien Dang Thai Son a remporté le premier prix du 10e concours international de piano Fryderyk Chopin (octobre 1980). Cette année, il a été invité à participer au jury de la 18ème édition de ce concours de piano de renommée mondiale. -VNA