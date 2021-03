Buenos Aires, 20 mars (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères de l'Argentine, Felipe Solá, a eu une séance de travail le 19 mars à Buenos Aires avec les ambassadeurs du Vietnam, d'Indonésie, des Philippines, de Thaïlande et de Malaisie, qui sont membres de l’ASEAN pour discuter du niveau des relations commerciales et d'autres projets de coopération technique que l'Argentine entretient avec les membres.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Argentine, Felipe Solá rencontre les ambassadeurs du Vietnam, d' Indonésie , des Philippines , de Thaïlande et de Malaisie. Photo : VNA

Le chef de la diplomatie argentine a souligné l'importance de l'ASEAN pour la stratégie argentine d'élargissement de la coopération dans la région de l'Asie du Sud-Est à travers le Mercosur et a souligné l'intérêt d'accroître et de diversifier les échanges avec les pays membres, de promouvoir les investissements productifs et de promouvoir la coopération dans les hautes technologies.

L'Argentine, qui assume actuellement la présidence à tour de rôle du Mercosur, espère continuer à élargir les liens commerciaux entre les deux blocs, a déclaré Felipe Solá.

Il a également exprimé la volonté du Mercosur d'explorer la possibilité d'entamer des négociations commerciales avec les États de cette Association.

Pour leur part, les ambassadeurs de l'ASEAN ont souligné le potentiel des relations entre l'ASEAN et l'Argentine en matière économique et de coopération.

Ils ont remercié le ministère argentin des Affaires étrangères pour le soutien aux activités du groupes des pays de l’ASEAN à Buenos Aires et ont exprimé le désir d'élargir encore les domaines de coopération entre le bloc de l'Asie du Sud-Est et le pays d'Amérique latine. - VNA