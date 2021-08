Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 5 août, le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong, au nom du ministère de la Santé, a reçu symboliquement des fournitures médicales d’une valeur de 500.000 dollars de la part de l’Arabie saoudite pour la prévention et le contrôle du COVID-19 au Vietnam.



Affirmant ses profonds remerciements pour ce précieux soutien de l'Arabie saoudite, le vice-ministre Truong Quoc Cuong a affirmé l’engagement du ministère de la Santé à utiliser efficacement ce don dans la lutte contre le COVID-19. Il a également souligné que le Vietnam était très impressionné par les mesures fortes et efficaces de l'Arabie saoudite pour contenir le COVID-19, en particulier sa campagne de vaccination.



Le chargé d'affaires a.i. de l'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam, Wibar Abdullah I.Albaseer, a partagé que l’aide accordée au gouvernement et au peuple vietnamiens s'inscrivait dans le budget de 500 millions de dollars fourni par son pays pour soutenir les efforts internationaux contre la pandémie de coronavirus. -VNA