Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam, une délégation du “Saudi Fund for Development” est allée évaluer les projets de développement financés par ce Fonds dans certaines localités vietnamiennes.



Elle a visité des projets de transports à Yen Bai et Lang Son et a travaillé avec des représentants des ministères vietnamiens du Plan et de l’Investissement, et des Finances.



Selon l'ambassade d'Arabie saoudite au Vietnam, le gouvernement saoudien attache une grande importance au soutien des initiatives de développement au Vietnam par le biais de projets et programmes financés par le Saudi Fund for Development.



Ces dernières années, le Saudi Fund for Development a accordé des prêts à taux préférentiels d’un montant d'environ 179 millions de dollars pour mettre en œuvre 12 projets et programmes de développement au Vietnam. -VNA