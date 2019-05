Hanoï, 20 mai (VNA) - Vingt et une économies membres du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ont exprimé leur soutien du libre-échange dans le contexte où l'économie mondiale est touchée par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Les ministres responsables du commerce de l'APEC se réunissent à Viña del Mar, au Chili, les 17 et 18 mai.

Photo: apecchile2019.cl

Les ministres responsables du commerce de l'APEC, qui se sont réunis à Viña del Mar (Chili) les 17 et 18 mai, ont affirmé dans leur déclaration commune l'importance des règles de transparence et de non-discrimination convenues au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de renforcer la prévisibilité des marchés, de donner confiance aux entreprises et de permettre aux échanges commerciaux de continuer.

Ils ont déclaré que les membres de l'APEC devraient parvenir à un consensus sur des mesures visant à améliorer l'efficacité des activités et à promouvoir un engagement ouvert et constructif du milieu des affaires afin que les entreprises puissent continuer de soutenir le système commercial multilatéral.

Les représentants du commerce ont également convenu de donner la priorité à la société numérique, à la croissance durable et au renforcement de la participation des femmes à la réalisation de l'objectif de croissance inclusive.

En outre, ils se sont engagés à persister dans les objectifs de Bogor sur la libéralisation du commerce et des investissements dans la région Asie-Pacifique grâce à des efforts collectifs et individuels. Ils se sont félicités des progrès accomplis et ont reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire.

L’APEC regroupe 21 économies membres représentant 40% de la population mondiale, 60% du produit intérieur brut mondial et 50% des échanges commerciaux mondiaux. -VNA