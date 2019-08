L'APEC 2020 en Malaisie fixera de nouveaux objectifs qui succèderont aux objectifs de Bogor, a déclaré le 8 août à la presse le ministre malaisien du Commerce international et de l’Industrie, Norazman Ayob. photo: VNA



Kuala Lumpur (VNA) - L’APEC 2020 en Malaisie ouvrira un nouveau chapitre pour son avenir avec l’introduction de nouveaux objectifs qui succèderont aux objectifs de Bogor, a déclaré le 8 août à la presse le ministre malaisien du Commerce international et de l’Industrie, Norazman Ayob.

Par ailleurs, la Malaisie s’efforce de travailler sur le thème «Prospérité partagée» initié par le Premier ministre Mahathir Mohamed dans son discours prononcé au Sommet de l'APEC en 2018 en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

De son côté, la responsable des services logistiques de l’APEC 2020, Suraya KA Rahman, a fait savoir que la Malaisie accueillera l’année de l'APEC 2020 qui débutera le 26 novembre prochain et se terminera en novembre 2020, avec la participation de près de 16.000 délégués de 21 économies membres.

Afin de préparer l’APEC 2020, la Malaisie a mis en place 15 comités de travail, formé environ 200 agents de liaison et prévoit de recruter près de 500 volontaires, a-t-elle indiqué.

Établi en 1989 pour améliorer la croissance économique et la prospérité de la région et pour renforcer la communauté Asie-Pacifique, l’APEC compte 21 économies membres, lesquels représentent près de 60% du PIB mondial et environ 47% du commerce mondial.

La Malaisie est un membre fondateur de l'APEC. Elle a également accueilli le Sommet de l’APEC 1998.-VNA