Vientiane, 15 février (VNA) - Une réunion de haut rang visant à approfondir l'amitié, la solidarité et la coopération stratégique à long terme entre le Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL) et le Parti du peuple cambodgien (PPC) s'est tenue le 14 février à Vientiane.

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen signent des documents. Photo : VNA

L'événement a vu la présence du secrétaire général du LPRP et président du Laos Thongloun Sisoulith, et du président du CPP et Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.Lors de l'événement, Thongloun Sisoulith a félicité le PPC pour ses réalisations exceptionnelles dans sa construction et son développement nationaux au cours des dernières années, ainsi que pour la performance réussie du Cambodge dans son rôle de présidence tournante de l'ASEAN en 2022.Les deux parties ont salué les résultats de l’enetretien entre le Premier ministre Hun Sen et son homologue lao Sonexay Siphandone, et ont convenu que la participation de Hun Sen au sommet serait une étape importante dans les contributions au renforcement de l'amitié traditionnelle solide et à long terme coopération stratégique intégrale entre les deux parties.En outre, ils ont également consenti à continuer à renforcer les relations entre les deux Partis, États et peuples des deux pays, contribuant à consolider la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.A l'issue de l'entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature de deux documents de coopération entre les deux Partis.- VNA