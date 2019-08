Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le ministère laotien des Affaires étrangères a organisé le 6 août à Vientiane une cérémonie de lever le drapeau de l’ASEAN pour fêter les 52 ans de la naissance de ce bloc.

Prenant la parole, le ministre laotien des Affaires étrangères Saleumxay Kommasith a souligné le succès de l’ASEAN durant ces 52 dernières années, dont la naissance de la Communauté de l’ASEAN en 2015 avec trois piliers que sont la sécurité-politique, l’économie et la culture-société.

Le premier succès de l’ASEAN est de resserrer les relations de coopération entre ses pays membres et entre ce bloc et d’autres pays, tout en respectant les principes sur l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale, l'immixtion dans les affaires intérieures d'autrui, le règlement des questions par des mesures pacifiques.

L’ASEAN est une organisation régionale ayant récolté de nombreux succès, avec les relations élargies à l’étranger et joue un rôle important dans la structure régionale, a-t-il ajouté.

Depuis son adhésion à l’ASEAN il y a 22 ans, le Laos a activement participé aux mouvements communs, ce permettant au pays de rehausser sa position dans la région et le monde, a-t-il estimé.

Profitant de l’opportunité, le chef de la diplomatie laotienne a remercié les pays membres et les pays partenaires pour leur soutien et coopération pour aider le pays à réaliser pleinement et efficacement ses engagements.

L’ASEAN ou Association des Nations d’Asie du Sud-Est a été fondée le 8 août 1967. Elle comprend actuellement 10 pays membres : Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Philippines, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. -VNA