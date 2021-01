Le 11e Congrès national du PPRL s'est clôturé le 15 janvier après trois jours de travail. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Le 11e Congrès national du Parti populaire révolutionnaire populaire du Laos (PPRL), s'est clôturé le 15 janvier après trois jours de travail.

Les participants ont approuvé plusieurs documents stratégiques pour le développement du Laos, notamment le Rapport politique du Comité central du PPRL pour le 10e mandat, le 9e plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025, les Statuts modifiés du PPRL, la Résolution du 11e Congrès national.

La Résolution du 11e Congrès national du PPRL comprend six objectifs de développement socio-économique: (1) L'économie nationale connaît une croissance continue avec qualité, stabilité et durabilité, favorisant une croissance économique nationale de 4% ou plus, (2) Développer des ressources humaines de meilleure qualité, capables de répondre aux besoins de développement, de mener des études, d'appliquer des avancées techno-scientifiques pour accroître l'efficacité et créer de la valeur ajoutée dans la production et les services, (3) Améliorer progressivement la vie matérielle et spirituelle des habitants, (4) Équilibrer la protection de l'environnement et la réduction des risques de catastrophes naturelles, (5) Construire des infrastructures puissantes en tirant parti des potentiels et des atouts géographiques du pays pour participer au processus de coopération, d'intégration régionale et internationale, (6) mener une gestion et une administration de l'État conforme aux lois, garantissant équité et égalité au sein de la société.

Afin de continuer à diriger la bonne mise en œuvre des réformes dans les années à venir, le 11e Congrès national du PPRL a identifié des orientations et proposé huit plans de politiques majeurs.

Le Congrès a également permis d’élire le Comité central du PPRL du 11e mandat, comprenant 71 membres officiels et 10 membres suppléants.

Lors de son premier plénum, le nouveau Comité central du PPRL a élu Thongloun Sisoulith au poste de secrétaire général.-VNA