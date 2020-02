Hanoi (VNA) – Saviez-vous qu’à l’origine, l’ao dai, la tunique traditionnelle du Vietnam était destinée aux hommes avant qu’il ne soit communément reconnu comme un vêtement pour femmes ? Et si jadis ce fameux costume n’apparaissait qu’au théâtre ou dans des films, il est aujourd’hui porté par de plus en plus d’hommes vietnamiens lors de grandes occasions.



Un ao dai pour homme, dit « traditionnel » doit être constitué de cinq pans de tissue, cinq boutons et surmonté d'un col. Les 5 pans représentent le ciel, la terre, le porteur lui-même et ses parents. Quant aux 5 boutons, ils représentent les 5 vertus constantes enseignées par Confucius : bienveillance, convenance, droiture, sagesse et fidélité.



Depuis quelques années, le port de l'ao dai chez les hommes est revenu au gout du jour grâce aux efforts des membres du club «Dinh Lang Viêt», la maison communale vietnamienne en français. De nombreuses activités de promotion ont été organisées par le groupe dans le but de faire redécouvrir la version masculine de l'ao dai au plus grand nombre et d'inciter les hommes à les porter lors des grands évènements comme le Têt traditionnel ou encore lors des mariages.



Les diplomates qui représentent le Vietnam à l'étranger prêtent également mainforte. Ils choisissent le plus souvent l'ao dai pour leurs apparitions publiques. L'ambassadeur du Vietnam en Inde, au Népal et au Bhoutan Pham Sanh Châu est parmi les plus actifs.



En plus de redonner vie à la version masculine de l'ao dai, le club « Dinh Lang Viêt » s'efforce également de valoriser les rites traditionnels et les coutumes vietnamiennes à travers des programmes culturels organisés dans le vieux quartier de Hanoi.