Hanoi (NA) - Au milieu de la forêt de stars européennes et américaines sur le tapis rouge des Oscars 2022 au théâtre Dobly, à Hollywood, le bien-aimé ao dai vietnamien est apparu pour la première fois.

La personne qui porte cet ao dai vietnamien est la star d'origine vietnamienne Kelly Marie Trân - comédienne voix-off de la princesse Raya dans le film Raya and The Last Dragon. Photo : Viet giai tri

La personne qui porte cet ao dai vietnamien est la star d'origine vietnamienne Kelly Marie Trân - comédienne voix-off de la princesse Raya dans le film Raya and The Last Dragon. Il s'agit d'un dessin animé hollywoodien auquel participent 4 personnes d'origine vietnamienne. Ce film est produit pour honorer la culture de l'Asie du Sud-Est, dont celle du Vietnam.

L'Ao Dai que porte l'actrice d'origine vietnamienne est un produit du designer Thai Nguyen. Selon ce créateur, c'est la première fois qu'un Ao Dai apparaît sur le tapis rouge des Oscars.- VNA