Église en pierre de Sa Pa. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - La province montagneuse de Lao Cai (Nord) a élaboré une stratégie pour 2025, vision 2030, dans le but de populariser la marque touristique Sa Pa-Fansipan

Selon le directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Lao Cai, Ha Van Thang, sa province compte six types de tourisme principaux : voyages de loisirs, tourisme culturel, écotourisme, tourisme rural, tourisme sportif et d’aventure, tourisme intelligent.

Cependant, les services touristiques locaux, qui demeurent monotones, ne sont pas encore en mesure de répondre aux divers besoins des touristes et de créer une forte impression chez les visiteurs. Par exemple, bien que Lao Cai dispose d’un grand atout touristique qu’est le mont Fansipan, le plus haut sommet d'Indochine, elle n’a pas su l’exploiter pleinement pour en faire un site de tourisme d'aventure de premier rang du pays.

Au sommet du mont Fansipan. Photo : VNA

Selon la stratégie sur la marque touristique Sa Pa-Fansipan, Lao Cai s'attend à ce que 20% des touristes sur les marchés clés prennent conscience de la marque Sa Pa-Fansipan, 50% des visiteurs choisissent Lao Cai pour des vacances en raison de l’attractivité de la marque et 50% retournent dans la province pour de longs séjours de vacances.

Par ailleurs, Lao Cai cherche à moderniser ses produits touristiques traditionnels en tirant pleinement parti des avantages de la topographie, du climat et des spécialités locaux.

Selon la cheffe du bureau de la culture et de l’information du chef-lieu de Sa Pa, Hoang Thi Vuong, Sa Pa construira cette année deux zones de tourisme communautaire aux normes de l’ASEAN, parallèlement aux investissements dans la création de nouveaux sites touristiques.

D’ici 2030, Lao Cai intensifiera ses études de marché en se concentrant sur les marchés clés tels que l'Europe occidentale et l'Australie. Elle cherchera également à accéder à des marchés d'Asie du Nord-Est et de l'ASEAN, tout en s’efforçant d’attirer davantage de touristes vietnamiens. Les organe compétents envisagent en outre d’assister certaines localités dans la présentation de destinations touristiques clés, de produits et services compétitifs. -VNA