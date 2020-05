Lao Cai (VNA) - La province vietnamienne de Lao Cai et le comté de Honghe, dans la province chinoise du Yunnan, ont tenu une vidéoconférence le 22 mai concernant la situation du COVID-19 dans leurs localités et ont discuté des mesures visant à renforcer les activités commerciales dans les temps à venir.

Des responsables de la province vietnamienne de Lao Cai lors de la vidéoconférence, le 22 mai. Photo : VNA

Le vice-président du Comité populaire provincial de Lao Cai, Hoang Quoc Khanh, a déclaré que le Vietnam n’a signalé aucune nouvelle infection locale au nouveau coronavirus depuis plus d’un mois. Sur un total de 324 cas, 263 ont été guéris et il n’y a eu aucun décès.

Lao Cai a travaillé en étroite collaboration avec le Yunnan pour prévenir la propagation de la maladie, en particulier en surveillant les zones frontalières, a-t-il indiqué, ajoutant qu’à ce jour aucune transmission n’a été signalée via ces portes.

Il a suggéré que les deux parties renforcent les échanges entre les agences concernées pour partager les difficultés et intensifier la coopération commerciale transfrontalière, ainsi que discuter des mesures pour gérer les déplacements des gens, les transports et les marchandises aux portes frontalières.

Luo Rongxu, vice-gouverneur du comté de Honghe, a accepté les propositions de coopération de la province de Lao Cai.

Il a déclaré que la pandémie de COVID-19 a considérablement affecté la coopération existante entre les deux parties. Honghe est désormais libre de transmission communautaire, mais il existe toujours un risque de nouvelle flambée.

Honghe mettra donc en place un groupe spécialisé dans la promotion du commerce et de la coopération bilatéraux, a-t-il ajouté, suggérant d’augmenter la collaboration entre les deux localités.

Il a recommandé de coopérer activement dans le dédouanement et le commerce des marchandises, y compris les produits agricoles, ainsi que d’accélérer les projets de coopération transfrontalière, d’accroître la coopération en matière de ressources humaines et de gestion frontalière, et de s’efforcer de rétablir la production. - VNA