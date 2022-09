Les forces compétentes des deux pays effectuent des formalités avant de recevoir des citoyens vietnamiens. Photo de VNA



Lao Cai (VNA) - Le poste de garde-frontière de la porte frontalière internationale de Lao Cai a reçu le 28 septembre 110 citoyens vietnamiens qui ont été renvoyés par le poste de garde-frontière de la porte frontalière de Hekou (Chine).

Ces ressortissants sont originaires de 17 localités du pays. Ils comprennent 69 hommes et 41 femmes, âgés de 19 à 42 ans. Parmi eux, de nombreuses personnes avaient illégalement franchi la frontière pour travailler depuis 2016 dans les provinces chinoises du Guangdong et du Guangxi. Lors de contrôles, les forces de l’ordre chinoises avaient découvert que ces personnes n'avaient pas de papiers valides. Elles les avaient arrêtées et renvoyées au Vietnam à travers la porte frontalière internationale de Lao Cai.

Après l’examen médical, les gardes-frontières de Lao Cai ont recueilli les déclarations des ressortissants et les a remis aux agences compétentes. -VNA