La course hippique «Sabots de chevaux dans les nuages» a débuté le 21 juin. Photo : VNA

Lao Cai (VNA) - Dix-sept cavaliers se réunissent lors de la première édition de la course hippique «Sabots de chevaux dans les nuages» qui a débuté le 21 juin dans la zone touristique Sun World Fansipan Legend, bourg de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord-Ouest).

Pour l’occasion, des membres des minorités ethniques Mong, Tay et Nung devenaient jockeys et des chevaux qui normalement transportaient les marchandises devenaient leurs destriers. Ils étaient les meilleurs concurrents de la course hippique de Bac Ha 2019 qui avait eu lieu au début du mois de juin.

La manifestation se déroule sur une distance de 1.400 mètres de 8h00 à 10h30 les 21, 22 et 23 juin, promettant de donner des expériences intéressantes au public.

Selon Nguyen Xuan Chien, directeur de la zone touristique Sun World Fansipan Legend, cette course hippique sera organisée annuellement afin de préserver et raviver l'esprit sportif typique de la région du Nord-Ouest.

La course de chevaux est depuis longtemps une pratique culturelle traditionnelle unique des groupes ethniques vivant dans la région du Nord-Ouest. Après des années d'abandon, on a rétabli cette caractéristique culturelle en organisant la course hippique de Bac Ha chaque année depuis 2007. Cette dernière est depuis devenue l’un des événements les plus attendus des habitants et des visiteurs de la province de Lao Cai.- VNA