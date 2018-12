Des personnes chinoises arrêtées. Photo: VNA



Lao Cai (VNA) – La Police de la province de Lao Cai (Nord) a remis le 5 décembre à la disposition du Service de la police du district de Hekou, province chinoise du Yunnan, un groupe de personnes accusées d'escroquerie en ligne.

Ce groupe, qui est composé de dix personnes, deux femmes et huit hommes, a été arrêté dans le quartier de Bac Cuong, ville de Lao Cai, province éponyme où ils ont loué des logements pour effectuer des escroqueries. La police a saisi 44 portables, 23 brouilleurs de signal de wifi, plus de 4.200 yuans, entre autres.

Selon la police de Hekou, ce groupe est aussi l’objet d’une enquête sur une affaire d’achat et de vente de matières premières pour la production de menthanone en ligne, effectuée par la police du Yunnan et du Shandong. Ce groupe est aussi coupable de 200 affaires d’escroqueries en ligne dans 12 villes et provinces chinoises. -VNA