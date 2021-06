Le poste-frontalier international de Huu Nghi, province de Lang Son. Photo : VNA

Lang Son (VNA) - Afin de garantir la circulation des marchandises aux postes frontaliers, les agences et unités de la province septentrionale de Lang Son ont mis en œuvre de manière synchrone des mesures pour éliminer les difficultés causées par l'épidémie de COVID-19.

La province partage plus de 231 kilomètres de frontière avec la province chinoise du Guangxi et à l'heure actuelle, cinq de ses 12 postes frontaliers assurent le dédouanement des marchandises.

Selon le Service provincial de l'industrie et du commerce, le chiffre d'affaires total d'import-export via ces postes-frontaliers au cours du premier semestre de l'année est estimé à 1.960 millions de dollars, ce qui équivaut à 63,6% du plan, soit une hausse de 41% par rapport à la même période de 2020.

Pour continuer à remplir le "double objectif" de lutter contre la pandémie et de promouvoir le développement socio-économique, dans les temps à venir, les autorités de Lang Son appliqueront strictement les directives du gouvernement et des agences compétentes en matière de prévention et de contrôle de la crise sanitaire et, en même temps, faciliteront le dédouanement des marchandises.

Les organes compétents maintiendront également des échanges réguliers avec les autorités de Guangxi pour promouvoir le commerce frontalier, améliorer la gestion et empêcher la propagation du coronavirus. -VNA