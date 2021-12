Lang Son, 3 décembre (VNA) – La province montagneuse de Lang Son (Nord), dont 83,16 % de sa population sont des minorités ethniques, a mis en œuvre une série de mesures pour améliorer la vie spirituelle et matérielle des communautés ethniques.

Photo : VNA

Ces dernières années, la province a connu un développement socio-économique stable, avec des infrastructures socio-économiques améliorées et des réalisations importantes dans la construction de zones de Nouvelle ruralité.



Cependant, les zones de minorités ethniques sont toujours confrontées à des difficultés et à des limitations telles qu'un développement économique non durable et une restructuration économique lente. Parallèlement, les infrastructures socio-économiques ne répondent pas encore aux besoins et la mobilisation et l'utilisation des ressources d'investissement n'ont pas répondu aux besoins réels.



Les raisons derrière les limitations susmentionnées sont la psychologie d'un certain nombre de ménages de minorités ethniques, qui dépendent excessivement du soutien du gouvernement et n'ont aucune motivation pour s'élever au-dessus de la pauvreté.



De plus, les habitants des minorités ethniques n'ont pas la capacité d’appliquer les progrès scientifiques et techniques, la mise en œuvre des politiques ethniques n'a pas été efficace et un certain nombre de cadres du système politique de base ont des capacités limitées.



Le 29 novembre dernier, le comité provincial du Parti a adopté une résolution sur les affaires ethniques et la mise en œuvre du plan directeur de développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses de Lang Son pour la période 2021-2030, qui fixe l'objectif de réduire le taux de pauvreté en moyenne de 3 % par an ou plus, et augmenter le revenu par habitant entre 2 900 et 3 000 dollars par an d'ici 2025.



À cette fin, les autorités provinciales veilleront à promouvoir des activités de communication pour vulgariser les directives, les politiques et les lois de l'État et de la province sur les affaires ethniques du Parti.



La localité s'efforcera également de mobiliser toutes les ressources possibles et de les utiliser efficacement pour développer les infrastructures socio-économiques dans les zones des minorités ethniques, promouvoir l'agroforesterie, le développement des services et du tourisme et la restructuration des cultures et de l'élevage, et mettre en œuvre le Plan directeur pour le développement socio-économique des zones montagneuses et celles des habitants issus des ethnies minoritaires et pour la période 2021 – 2030.- VNA