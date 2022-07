Cô Loa, la plus grande et la plus ancienne citadelle d'Asie du Sud-Est

La citadelle de Cô Loa, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ sous le règne d'An Duong Vuong, est considérée comme l’ouvrage le plus précoce et le plus grand du Vietnam, mais aussi d'Asie du Sud-Est.