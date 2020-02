Le nombre de touristes étrangers au Vietnam devrait atteindre 644.000 à la fin du premier trimestre de 2020, soit un recul d’environ 800.000 à cause du COVID-19 (Corona Virus Disease 2019).

Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, et l'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, Guido Hildner, ont reconnu les avancées et succès de la coopération bilatérale.