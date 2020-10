Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA

Tony Blair a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 et fait partie des rares économies à croissance positive en 2020.Il a souligné le rôle de la transformation numérique et des applications technologiques dans la lutte contre le COVID-19, mentionnant la possibilité de travailler avec le groupe américain Oracle pour mettre en place un système de gestion numérique des soins de santé au Vietnam en réponse à la pandémie.Saluant l'amélioration sucessive de l’environnement d’affaires et d’investissements au Vietnam, Tony Blair a estimé qu'avec les résultats initiaux dans la lutte contre le COVID-19 et l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le pays est en train de devenir une destination phare dans l’attirance du flux d'IDE.Il a également exprimé sa volonté d'aider le Vietnam à attirer des investissements de haute qualité dans les temps à venir.Pour sa part, Pham Binh Minh a apprécié les contributions de l’ancien Premier ministre britannique aux relations entre les deux pays et la fourniture de conseils politiques au Vietnam dans certains domaines comme l’attraction des IDE et la mise en œuvre du modèle de partenariat public-privé.Dans le contexte de l’évolution complexe de la pandémie de COVID-19 dans le monde, le Vietnam favorisera sa coopération avec des partenaires internationaux dans la prévention et le contrôle des coronavirus, en particulier le développement, la production et la distribution de vaccins et de médicaments, a-t-il souligné.Le vice-Premier ministre a affirmé que l’attraction d’investissements étrangers de haute qualité et la coopération dans le domaine du développement technologique figuraient parmi les priorités du Vietnam en matière de développement socioéconomique à l’avenir.Il a exprimé son espoir que les deux parties renforceront la collaboration pour attirer des investissements étrangers de haute qualité, y compris des projets d'IDE appliquant la haute technologie, et la mise en place de centres d'innovation et de recherche et développement (R&D) connectés avec les entreprises vietnamiennes via la formation des ressources humaines et le développement de l’industrie auxiliaire. - VNA