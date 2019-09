L'ancien palais des rois des H'mong à Ha Giang.



Ha Giang (VNA) - Situé à environ 125 kilomètres de la ville de Ha Giang, le magnifique palais de la famille Vuong à Sa Phin, commune de Dong Van, est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de la province de Ha Giang.



A Ha Giang, l’ancien palais des rois des Meo (H’Mong), propriété de la famille Vuong, est l’une des ouvrages anciens les plus remarquables de la province. Il a été classé monument architectural et artistique national.



C’est une des destinations à ne pas manquer à Ha Giang. Ce palais a été construit sous le règne de Vuong Chinh Duc, né en 1865. Son nom en H’Hong était Vang Dung Lung.



Il prit part à la résistance locale des H’Mong contre les envahisseurs chinois. Puis, il fut proclamé roi des Meo. En 1898, Vuong Chinh Duc fit construire le palais. Il fut achevé en 1903 et coûta 15.000 piastres.



Le palais a été construit selon le style bastille, entouré d'un mur de pierres de 2m de haut et de 60-70 cm d’épaisseur. Sa conception reflète un mélange d'architecture ancienne chinoise et occidentale.



Vuong Duy Bao est le petit-fils du roi Vuong Chi Sinh. Il a pris sa retraite et vit à Hanoï. Les autorités locales et la famille Vuong ont convenu que ce palais est un trésor national.



Un patrimoine d'autant plus rare que les H’Mong restent rarement assez longtemps dans un endroit pour construire un tel habitat. Les autorités d’Ha Giang cherchent à développer le tourisme pour réduire la pauvreté. Elles espèrent faire de ce site une destination majeure d’ici 2030.



Des villages culturels traditionnels ont été ouverts près de cette construction pour que les touristes puissent découvrir certaines facettes de la culture des ethnies minoritaires.



Les H’Mong sont encouragés à préserver leurs valeurs traditionnelles et à limiter les mœurs rétrogrades liées au mariage et aux funérailles. -VNA