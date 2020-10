Ces derniers jours, des pluies torrentielles et des crues ont eu de graves conséquences dans certaines provinces du Centre, notamment à Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Binh et Ha Tinh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département général de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est coordonné avec les membres du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe pour organiser le 19 octobre un mouvement de mobilisation de fonds pour soutenir les sinistrés souffrant des conséquences des pluies torrentielles et des crues survenues ces derniers jours dans le Centre.

Lors de la cérémonie de lancement, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Hoang Hiep a souligné que le Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles avait suggéré aux ministères, aux agences centrales, aux autorités locales, aux organisations sociales, aux donateurs nationaux et étrangers d’unir leurs forces pour aider les sinistrés à surmonter leurs difficultés.

Andrew Jeffries, directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) a déclaré que du 20 au 23 octobre, il y aura trois délégations dans le cadre du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe qui iront étudier et évaluer les dommages dans les provinces centrales de Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai. Sur cette base, un soutien spécifique sera accordé, a-t-il affirmé.

Lors de la réunion, les partenaires pour la réduction des risques de catastrophe se sont engagés à participer à des enquêtes sur les catastrophes et fourniront des aides et secours aux personnes de la région du Centre.

Jusqu'à présent, le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a reçu une promesse de soutien du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire (AHA), de l'ambassade du Japon au Vietnam, de l’ambassade des Etats-Unis/USAID, et du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam.

Ces derniers jours, des pluies torrentielles ont eu de graves conséquences dans certaines provinces du Centre, notamment à Thua Thien-Hue, Quang Tri, Quang Binh et Ha Tinh.

Le bilan établi à 06h00 le 19 octobre est de 90 morts, 34 disparus, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles



En particulier, dans la commune de Phong Xuan, district de Phong Dien, province de Thuan Thien-Hue, des glissements de terrain ont enseveli 17 ouvriers de la centrale hydroélectrique de Rao Trang 3 et 13 cadres et soldats faisant partie d'une équipe de sauvetage composée de 21 membres mise en place le 12 octobre pour les secourir.

Le 18 octobre, vingt-deux soldats et responsables militaires sont portés disparus après un glissement de terrain qui a englouti leur base dans une région montagneuse de la province de Quang Tri.

En outre, 121.694 maisons ont été inondées, 924 ha de rizières, 106.616 de cultures vivrières, 531.756 animaux domestiques et volailles ont été noyés et 17.409 m de routes sont devenues impraticables.-VNA